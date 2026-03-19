Città della Scienza un weekend speciale dedicato alla scoperta dell’acqua

In occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, Città della Scienza organizza un weekend dedicato alla scoperta dell’acqua. L’evento è rivolto al pubblico e si concentra sulla tutela e la conoscenza del cosiddetto “oro blu”. Durante il fine settimana, vengono allestite esposizioni, laboratori e attività informative per sensibilizzare i visitatori sull’importanza delle risorse idriche.

In occasione della Giornata Mondiale dell'Acqua, Città della Scienza invita il pubblico a un weekend speciale interamente dedicato alla scoperta e alla tutela dell'"oro blu". L’acqua è la risorsa più preziosa per la vita sulla Terra. Sebbene la sua struttura molecolare sia apparentemente semplice — formata da due atomi di idrogeno e uno di ossigeno ($H2O$) — le sue proprietà sono straordinarie e fondamentali per ogni forma biologica nota. Osservato dallo spazio, il nostro pianeta appare come una vera e propria “biglia blu”: un colore vibrante dovuto all’immensa distesa d’acqua che ne ricopre la superficie. Per onorare questa risorsa vitale, Città della Scienza invita il pubblico a un weekend speciale interamente dedicato alla scoperta e alla tutela del nostro "oro blu". 🔗 Leggi su 2anews.it

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