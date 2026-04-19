Europei judo Tbilisi 2026 | bronzo Tavano nei +78 kg Italia chiude quarta con quattro medaglie

Durante gli Europei di judo a Tbilisi nel 2026, un’atleta italiana ha conquistato una medaglia di bronzo nella categoria +78 kg, dopo aver battuto l’estone Aktas per ippon in quasi tre minuti di golden score. L’Italia ha concluso la competizione con un totale di quattro medaglie, piazzandosi al quarto posto nel medagliere complessivo.

La friulana si impone per ippon sulla giovane estone Aktas dopo quasi tre minuti di golden score nei +78 kg. È il quarto bronzo europeo in carriera per la 23enne. Hershko vince il titolo, Tushishvili oro nei +100 kg maschili Si chiude con un’altra medaglia la spedizione azzurra agli Europei di judo 2026 di Tbilisi. Dopo gli ori di Alice Bellandi nei -78 kg e Gennaro Pirelli nei -100 kg e il bronzo di Odette Giuffrida nei -52 kg, arriva anche il bronzo di Asya Tavano nella categoria +78 kg. L’Italia chiude la rassegna continentale con quattro medaglie complessive (due ori e due bronzi), piazzandosi quarta nel medagliere. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv.🔗 Leggi su Sportface.it

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Europei Judo, Italia d'oro con Pirelli e Bellandi. Bronzo a Tavano facebook

Alice Bellandi ha vinto l'oro agli Europei di judo di Tbilisi (Georgia) nella categoria -78 kg. L'atleta di Roncadelle ha battuto nella finale l'inglese Emma Reid, grazie a uno waza-ari messo a segno nel finale dell'incontro. L'azzurra, campionessa olimpica e mond x.com