Circolo Tennis Manfredonia | una vittoria ed una sconfitta per la squadra maschile

Da ilsipontino.net 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel fine settimana, la squadra maschile del Circolo Tennis di Manfredonia ha disputato due incontri, ottenendo una vittoria e una sconfitta. Nella prima giornata in casa, i giocatori hanno battuto il CT Nardò con un risultato di 5-1. Non sono stati ancora resi noti i dettagli del secondo incontro o i risultati della sconfitta. La squadra si prepara ora alle prossime sfide del campionato B2 Maschile.

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🎾 Aggiornamenti - B2 Maschile 🎾Ottimo avvio per i nostri ragazzi, che nella prima giornata in casa si impongono con un convincente 5-1 contro il CT Nardò. Da sottolineare l’esordio assoluto di Francesco Falcone, protagonista di una solida vittoria conquistata in tre set.Nella seconda sfida, giocata a Monopoli, arriva una sconfitta per 4-2, al termine però di incontri molto equilibrati. 📅 Prossimo appuntamento: fuori casa contro il CT Hugo Simmen Barletta il 17 maggio.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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