Circolo Tennis Manfredonia | una vittoria ed una sconfitta per la squadra maschile

Nel fine settimana, la squadra maschile del Circolo Tennis di Manfredonia ha disputato due incontri, ottenendo una vittoria e una sconfitta. Nella prima giornata in casa, i giocatori hanno battuto il CT Nardò con un risultato di 5-1. Non sono stati ancora resi noti i dettagli del secondo incontro o i risultati della sconfitta. La squadra si prepara ora alle prossime sfide del campionato B2 Maschile.

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