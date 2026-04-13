Una donna allenerà una squadra maschile di calcio della top 5 europea | chi è la ct e perché è stata scelta

Una donna è stata nominata allenatrice di una squadra maschile di calcio di una delle cinque principali leghe europee. La scelta ha suscitato attenzione nel mondo sportivo e mediatico, segnando un cambiamento nelle consuetudini del settore. La nomina è stata ufficializzata dall’ente responsabile e rappresenta una novità nel panorama calcistico internazionale. La nuova allenatrice ha già avuto esperienze come assistente e ha ottenuto riconoscimenti nel settore.

Pareva un traguardo irraggiungibile, invece una donna ce l’ha fatta incrinando - anche nel calcio - quello che pareva più spesso di un soffitto di cristallo: la squadra dell'Union Berlino ha annunciato di aver affidato la prima squadra a Marie Louis-Eta, tecnico della formazione Under 19, con il compito di portare la squadra alla salvezza. La 34enne di Dresda entra così nella storia, perché è la prima donna a occupare la panchina in uno dei top 5 campionati d'Europa. L'esordio ufficiale è previsto sabato prossimo, quando l'Union ospiterà il Wolfsburg, penultimo in classifica. Eta già nel 2023 era diventata, sempre all'Union, la prima viceallenatrice nel campionato tedesco e nei principali cinque tornei europei, attualmente guidava la squadra maschile U.🔗 Leggi su Milleunadonna.it © Milleunadonna.it - Una donna allenerà una squadra maschile di calcio della top 5 europea: chi è la ct e perché è stata scelta Chi sarà il tracciatore dello slalom della combinata maschile? Tecnico di una squadra di seconda fasciaSarà il tedesco Bernd Brunner a tracciare lo slalom valido per la combinata a squadre delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Leggi anche: Perché la prova maschile a Crans Montana è stata posticipata? Il nuovo programma dopo una cancellazione