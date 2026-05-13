Circolo Tennis Manfredonia D1 | una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate

Da ilsipontino.net 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel campionato di D1, il Circolo Tennis di Manfredonia ha disputato finora tre incontri. Le atlete hanno conquistato una vittoria e subito due sconfitte. La squadra ha affrontato le prime sfide della stagione, con risultati che riflettono l’andamento delle prime gare. Le giocatrici si preparano ora per le prossime partite, in attesa di migliorare il proprio rendimento.

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Dopo le prime tre giornate di campionato, le nostre ragazze registrano un bilancio di una vittoria e due sconfitte. All’esordio è arrivata una sconfitta per 3-0 contro il CT Palagiano, mentre nella seconda giornata le ragazze hanno reagito alla grande conquistando una. IlSipontino.net.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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