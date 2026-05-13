Circolo Tennis Manfredonia D1 | una vittoria e due sconfitte nelle prime tre giornate

Nel campionato di D1, il Circolo Tennis di Manfredonia ha disputato finora tre incontri. Le atlete hanno conquistato una vittoria e subito due sconfitte. La squadra ha affrontato le prime sfide della stagione, con risultati che riflettono l’andamento delle prime gare. Le giocatrici si preparano ora per le prossime partite, in attesa di migliorare il proprio rendimento.

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