Ciociaria in festa | musica flamenco e cori nei borghi il 16-17 maggio

Nel fine settimana del 16 e 17 maggio, la Ciociaria si anima con eventi di musica, flamenco e cori che coinvolgono vari borghi della zona. A Sora si terrà uno spettacolo dedicato all’eruzione del Vesuvio, mentre ad Anagni si svolgerà un appuntamento che unirà danza e poesia nella storica Casa Barnekow. Le manifestazioni offrono un’occasione per scoprire le tradizioni locali e partecipare a diverse attività culturali.

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? Domande chiave Dove si potrà assistere allo spettacolo sull'eruzione del Vesuvio a Sora?. Cosa accadrà tra danza e poesia nella storica Casa Barnekow di Anagni?. Come cambieranno i borghi grazie alla valorizzazione degli spazi identitari?. Quali specialità gastronomiche si potranno gustare nel borgo di Collecarino?.? In Breve Fontana Liri ospita il Pic Mix 2026 con spinning di Roby Canca il 16 maggio.. Anagni presenta Entre Flamenco Y poesia con i versi di Lorca e Jiménez.. Arce ospita la poetessa Emanuela Patriarca sabato 16 maggio per Libri di primavera.. Sora propone lo spettacolo Vesuvius con apertura notturna del Museo della Media Valle.🔗 Leggi su Ameve.eu ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il 16 e 17 maggio torna la Festa dello sport in CittadellaIl 16 e 17 maggio, al Parco della Cittadella, due giornate dedicate a sport, inclusione e socialità, con attività sportive, tornei, incontri,... Valle d’Aosta: tre mesi di musica tra borghi e cori tradizionali? Cosa scoprirai Dove si svolgeranno i concerti tra i borghi valdostani? Quali gruppi folcloristici parteciperanno all'assemblea di fine maggio? Come... Argomenti più discussi: Tre giorni di festa in onore della Madonna del Perpetuo Soccorso; Fede e devozione per la Madonna del Perpetuo Soccorso; La favola Frosinone e il finale perfetto: Ciociaria in piedi, si vola nell’Olimpo del calcio!; Traffico di stupefacenti tra Arzano e la Ciociaria: Musella assolto, sei anni al ras Gambino.