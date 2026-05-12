Il 16 e 17 maggio torna la Festa dello sport in Cittadella
Il fine settimana del 16 e 17 maggio si svolge nuovamente la Festa dello sport nel Parco della Cittadella. L’evento prevede attività sportive, tornei, incontri, spettacoli e musica, rivolti a persone di tutte le età. Durante le due giornate sono programmati diversi momenti dedicati all’inclusione e alla socialità, coinvolgendo cittadini e appassionati di varie discipline sportive. La manifestazione si tiene nel parco cittadino, offrendo un’occasione di aggregazione e divertimento.
Il 16 e 17 maggio, al Parco della Cittadella, due giornate dedicate a sport, inclusione e socialità, con attività sportive, tornei, incontri, spettacoli e musica per tutte le età. L’iniziativa, promossa da UISP – Unione Italiana Sport Per Tutti Parma, con il patrocinio e il sostegno del Comune di.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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