Oggi a Uomini e Donne si è assistito a una lite tra Cinzia Paolini e Marco, che hanno rivolto accuse a Barbara De Santi in seguito a un messaggio. Durante la puntata, Maria ha censurato Sabrina Zago, che aveva condiviso alcune opinioni sulla vicenda. La discussione si è svolta in un clima teso, con confronti diretti tra i protagonisti coinvolti.

Oggi, mercoledì 15 aprile, a Uomini e Donne si è parlato di Cinzia Paolini e Marco, i quali hanno attaccato Barbara De Santi a causa di un messaggio. Sabrina Zago e Davide, invece, hanno interrotto la conoscenza, mentre Ciro Solimeno ha fatto uno sgarro ad Elisa Leonardi. Cinzia Paolini e Marco contro Barbara De Santi a Uomini e Donne. La puntata di oggi di Uomini e Donne è cominciata con una discussione molto accesa tra Cinzia Paolini e Barbara De Santi. La prima ha esordito dicendo che Barbara aveva mandato un messaggio a mezzanotte a Marco piuttosto lungo, nel quale la donna ha accusato l’uomo di essere stato irriconoscente nei suoi riguardi, dopo che lei l’ha sempre difeso, mentre lui l’ha più volte zittita.🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Lite tra Cinzia Paolini e Barbara De Santi a UeD, Maria censura Sabrina Zago

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