Le cinture di Raffaella Carrà, sottratte durante un furto alla mostra di San Benedetto del Tronto, sono state restituite dai responsabili. I ladri le hanno consegnate senza essere stati arrestati o accusati formalmente. La vicenda riguarda un furto avvenuto nel locale espositivo, dove le cinture erano in esposizione come parte di una mostra dedicata alla cantante. La restituzione è avvenuta in modo spontaneo, senza che ci siano stati ulteriori sviluppi legali o indagini in corso.

Le cinture iconiche di Raffaella Carrà sono state ritrovate. I preziosi accessori erano stati prelevati da una mostra allestita a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). A far ritrovare gli oggetti sottratti sono stati i diretti responsabili, probabilmente mossi da un rimorso, che hanno recapitato il pacco con la refurtiva agli uffici comunali della località che aveva ospitato l’allestimento Rumore. Le cinture sono state restituite perfettamente intatte ai legittimi proprietari. Le cinture di Raffaella Carrà sono state restituite Il furto dei due oggetti durante una mostra L'importanza storica dei due accessori Le cinture di Raffaella Carrà sono state restituite Un lieto fine, quello delle cinture di Raffaella Carrà sparite dall’allestimento Rumore il 10 maggio. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cinture di Raffaella Carrà restituite dai ladri, erano state sottratte alla mostra di San Benedetto del Tronto

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