Raffaella Carrà furto alla mostra di San Benedetto del Tronto | spariti oggetti originali

Durante la chiusura della mostra dedicata a Raffaella Carrà nella Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, sono stati denunciati alcuni oggetti originali scomparsi. La polizia ha avviato le indagini per identificare i responsabili del furto. La galleria ha informato che l’evento si è concluso senza ulteriori incidenti e che si stanno raccogliendo elementi utili per le verifiche. La scomparsa ha suscitato stupore tra i visitatori e il personale della mostra.

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Un finale amaro ha scosso la chiusura di Rumore, l’ esposizione dedicata a Raffaella Carrà ospitata presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto. Nella mattinata di domenica 10 maggio, durante le operazioni di disallestimento della mostra, è stato scoperto il furto di due cinture originali appartenenti a storici abiti di scena della “Raffa” nazionale. Il furto, che stando ai primi rilievi non presenterebbe segni di effrazione sulla struttura, sarebbe avvenuto con ogni probabilità durante gli orari di apertura al pubblico dell’ultima giornata o in quelli immediatamente precedenti. Un dettaglio, questo, che suggerisce un’ azione mirata portata a termine approfittando del flusso di visitatori.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Raffaella Carrà, furto alla mostra di San Benedetto del Tronto: spariti oggetti originali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Palazzina Azzurra, amara sorpresa. Rubati gli oggetti di scena alla mostra su Raffaella Carrà Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà: rubate due cinture Swarovski dall’esposizione “Rumore”A San Benedetto del Tronto, dove nelle ultime settimane era stata allestita la mostra Rumore dedicata alla celebre showgirl, sono sparite due cinture... Argomenti più discussi: Raffaella Carrà, colpo grosso alla mostra: rubati i cimeli; Furto alla mostra di Raffaella Carrà: sottratti cimeli per un valore di 20mila euro; Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà presso la Palazzina Azzurra; San Benedetto, rubate le cinte di Raffaella Carrà nell'allestimento alla Palazzina: bottino da 20mila euro. L’accusa: Non c’è vigilanza. Il colpo è stato scoperto solo alla chiusura dell’esposizione a San Benedetto del Tronto. Polemiche per l’assenza di videosorveglianza. x.com Furto alla mostra di Raffaella Carrà: spariti suoi preziosi cimeli da migliaia di euroFurto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà: rubati preziosi cimeli dal valore da migliaia di euro. Cosa sappiamo. donnaglamour.it