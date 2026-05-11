Cinture di Raffaella Carrà rubate dalla mostra di San Benedetto del Tronto ipotesi furto durante la visita

Durante una visita alla mostra dedicata a Raffaella Carrà a San Benedetto del Tronto, sono stati sottratti due cimeli appartenenti alla cantante. La scomparsa dei pezzi è stata notata dagli organizzatori, che hanno immediatamente segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Le indagini sono in corso per verificare se si tratti di un furto o di un episodio diverso. Nessuna persona è stata ancora identificata.

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Nella giornata conclusiva della mostra su Raffaella Carrà è avvenuto un furto. Poco prima dell’apertura, durante la fase di disallestimento, è stato scoperto il furto di due cinture originali. Queste sono state sottratte dagli abiti di scena esposti, forse direttamente durante il giorno ed eludendo la sorveglianza. Una è una cintura del 2006, mentre l’altra è stata indossata in una trasmissione nel 2008. Per i due collezionisti: “Non sono solo accessori”. Furto alla mostra su Raffaella Carrà Quali sono i pezzi rubati? Collezionisti: "Non solo accessori" Furto alla mostra su Raffaella Carrà Triste scoperta nella mattinata di domenica 10 maggio, giornata conclusiva della mostra “Rumore” che rendeva omaggio sia alla carriera che allo stile di Raffaella Carrà.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Cinture di Raffaella Carrà rubate dalla mostra di San Benedetto del Tronto, ipotesi furto durante la visita ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Raffaella Carrà, furto alla mostra di San Benedetto del Tronto: spariti oggetti originaliUn finale amaro ha scosso la chiusura di Rumore, l’esposizione dedicata a Raffaella Carrà ospitata presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del... Furto alla mostra dedicata a Raffaella Carrà: rubate due cinture Swarovski dall’esposizione “Rumore”A San Benedetto del Tronto, dove nelle ultime settimane era stata allestita la mostra Rumore dedicata alla celebre showgirl, sono sparite due cinture... Argomenti più discussi: Sparite due cinture di Raffaella Carrà dalla mostra nelle Marche; Furto alla mostra su Raffaella Carrà, sparite due cinture originali dagli abiti di scena; Palazzina Azzurra, amara sorpresa. Rubati gli oggetti di scena alla mostra su Raffaella Carrà; San Benedetto, rubate le cinte di Raffaella Carrà nell'allestimento alla Palazzina: bottino da 20mila euro. L’accusa: Non c’è vigilanza. L'ultima giornata della mostra ''Rumore'', dedicata a Raffaella Carrà e ospitata alla Palazzina Azzurra, a San Benedetto del Tronto, si è aperta con una scoperta amara: il furto di due cinture originali appartenenti a storici abiti di scena dell'artista. A notare l'as x.com Sparite due cinture di Raffaella Carrà dalla mostra nelle Marche reddit Furto alla mostra di Raffaella Carrà: rubate due cinture originali della cantante con cristalli. L’appello: Restituitele, il danno è culturale ed emotivoFurto alla mostra su Raffaella Carrà: sparite due cinture con cristalli Swarovski. L'appello dei collezionisti: Restituitele ... ilfattoquotidiano.it