Cinghiale sbuca sulla Statale 89 centrato in pieno da un' auto | Decimo caso in pochi mesi pericolo costante
Nella mattinata di oggi, lungo la Statale 89 tra Manfredonia e Foggia, un’auto ha investito un cinghiale che si trovava sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 168 e si tratta del decimo caso di collisione tra veicoli e animali selvatici registrato negli ultimi mesi in quella zona. La presenza di animali selvatici sulla strada rappresenta un rischio costante per gli automobilisti.
Violento impatto tra un'auto e un cinghiale lungo la Statale 89, tra Manfredonia e Foggia. Il fatto è successo nella mattinata di oggi, giovedì 14 maggio, all'altezza del km 168.Qui, la vettura condotta da una giovane militare in servizio presso la caserma di Foggia si è scontrata frontalmente.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
Sullo stesso argomento
Il cervo sbuca sulla Superstrada, si schianta contro un'auto e colpisce una donnaUno schianto davvero impressionante quello che è avvenuto nel primo mattino di ieri, martedì 10 marzo, intorno alle 9:30 sulla Superstrada...
Statale 89, svolta a sinistra e auto in fase di sorpasso con la doppia linea continua: "Strage sfiorata"Con una denuncia sui social Alessandro Manzella, responsabile delle guardie ambientali italiane, dimostra come “un attimo di follia” possa provocare...