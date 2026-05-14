Cinghiale sbuca sulla Statale 89 centrato in pieno da un' auto | Decimo caso in pochi mesi pericolo costante

Nella mattinata di oggi, lungo la Statale 89 tra Manfredonia e Foggia, un’auto ha investito un cinghiale che si trovava sulla carreggiata. L’incidente è avvenuto all’altezza del km 168 e si tratta del decimo caso di collisione tra veicoli e animali selvatici registrato negli ultimi mesi in quella zona. La presenza di animali selvatici sulla strada rappresenta un rischio costante per gli automobilisti.

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