Statale 89 svolta a sinistra e auto in fase di sorpasso con la doppia linea continua | Strage sfiorata

Da foggiatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un incidente sulla strada statale 89 ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Un’auto ha tentato di sorpassare in corrispondenza di una svolta a sinistra, attraversando una doppia linea continua. Alessandro Manzella, responsabile delle guardie ambientali italiane, ha condiviso sui social un messaggio in cui denuncia il comportamento di alcuni automobilisti, definendolo un esempio di “follia” che può portare a conseguenze drammatiche.

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Con una denuncia sui social Alessandro Manzella, responsabile delle guardie ambientali italiane, dimostra come “un attimo di follia” possa provocare incidenti mortali: “Delle volte sono scelte irresponsabili”. Il riferimento è al video girato al km 172 della Statale 89 che collega Foggia a.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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