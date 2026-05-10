Statale 89 svolta a sinistra e auto in fase di sorpasso con la doppia linea continua | Strage sfiorata

Un incidente sulla strada statale 89 ha rischiato di trasformarsi in una tragedia. Un’auto ha tentato di sorpassare in corrispondenza di una svolta a sinistra, attraversando una doppia linea continua. Alessandro Manzella, responsabile delle guardie ambientali italiane, ha condiviso sui social un messaggio in cui denuncia il comportamento di alcuni automobilisti, definendolo un esempio di “follia” che può portare a conseguenze drammatiche.

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