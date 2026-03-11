Il cervo sbuca sulla Superstrada si schianta contro un' auto e colpisce una donna

Nel mattino di martedì 10 marzo, alle 9:30, sulla Superstrada Pedemontana Veneta nel territorio di Bassano del Grappa, un cervo di grandi dimensioni è improvvisamente comparso sulla carreggiata. L’animale si è schiantato contro un’auto, provocando danni e colpendo una donna che si trovava a bordo. L’incidente ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine e dei soccorsi.

Uno schianto davvero impressionante quello che è avvenuto nel primo mattino di ieri, martedì 10 marzo, intorno alle 9:30 sulla Superstrada Pedemontana Veneta, nel vicino territorio di Bassano del Grappa, nel vicentino: un cervo, di dimensioni piuttosto importanti, è sbucato dal nulla da oltre il guardrail che delimita la carreggiata. In quell’istante, stava passando un’auto. L’impatto è stato tanto violento quanto inevitabile: la vettura, che stava transitando in direzione Milano, si è vista all’improvviso sul parabrezza il grosso ungulato. Il cervo ha letteralmente sfondato il parabrezza, finendo pure in parte all’interno dell’abitacolo. Nello scontro, l’animale ha colpito la donna che era alla guida del veicolo, rimasta ferita e in un primo momento incosciente. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

