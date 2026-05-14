Cinema d’animazione Tre giorni di immersione

Da oggi e fino al 16 maggio, Bergamo ospita un evento dedicato al cinema d’animazione che durerà tre giorni. La città si anima con proiezioni, incontri e attività rivolte a appassionati e professionisti del settore. L’iniziativa coinvolge diverse location e propone un programma ricco di film, workshop e momenti di confronto. La manifestazione mira a valorizzare il settore e a promuovere la produzione di contenuti animati.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Per tre giorni, da oggi al 16 maggio, Bergamo si trasforma nella capitale del cinema d’animazione. Torna infatti Bad, acronimo di Bergamo Animation Days, ovvero la kermesse dedicata ai disegni in movimento visti dalla parte degli addetti ai lavori che si terrà negli spazi dell’ex chiesa di Sant’Agostino e nella Sala dell’Orologio di Palazzo della Libertà. "La manifestazione è arrivata alla quinta edizione e continua a crescere - spiega Andrea Bozzetto, direttore artistico -. Fin dall’inizio abbiamo costruito una rete di collaborazioni con il Comune di Bergamo, l’Università e tutte le realtà che hanno creduto nel progetto e ci permettono di farlo crescere".🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Cinema d’animazione. Tre giorni di immersione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 7 Things You MUST KNOW About Motion Capture in 2025 #animation #funfact #motioncapture Notizie correlate Leggi anche: «BAD», a Bergamo tre giorni dentro il mondo dell’animazione Immaginaria 2026: a Roma tre giorni di cinema delle donne tra visioni, politica e desiderioDall’8 al 10 maggio 2026 il Cinema Nuovo Sacher di Roma ospita la XXI edizione di Immaginaria – International Film Festival of Lesbians & Other... Temi più discussi: Cinema d’animazione. Tre giorni di immersione; BAD, a Bergamo tre giorni dentro il mondo dell’animazione; Anime musicali: al Cinema Massimo di Torino tre film per raccontare il rapporto tra musica e animazione giapponese; Lombardia: una Regione per il cinema. #TreUominiEUnaGamba - Results on X | Live Posts & Updates x.com Cinema d’animazione. Tre giorni di immersionePer tre giorni, da oggi al 16 maggio, Bergamo si trasforma nella capitale del cinema d’animazione. Torna infatti ... ilgiorno.it Millennium Actress, un grande Satoshi Kon al cinema per tre giorni (clip)Scomparso nell'agosto del 2010, quello lasciato da Satoshi Kon è un vuoto difficilmente colmabile, per gli appassionati del cinema e - soprattutto - ... ciakmagazine.it