BAD a Bergamo tre giorni dentro il mondo dell’animazione

A Bergamo si svolgerà dal 14 al 16 maggio una manifestazione dedicata all'animazione, con workshop, incontri e ospiti provenienti da diversi paesi. Durante i tre giorni, professionisti del settore si riuniranno in vari eventi organizzati in città, offrendo opportunità di confronto e approfondimento sulle tecniche e le novità nel campo dell’animazione. La manifestazione mira a coinvolgere appassionati e addetti ai lavori, creando un momento di scambio tra esperti e pubblico.

Articolo. Workshop, incontri e ospiti internazionali: dal 14 al 16 maggio la città ospita i professionisti del cinema animato, da Bruno Bozzetto a John Nevarez Dalle grandi storie Disney che ci hanno accompagnato durante l’infanzia agli scontri tra supereroi e mostri giganti che hanno fatto furore nei cinema dei primi anni Duemila, il mondo dell’animazione ha sempre dimostrato di sapersi rinnovare e adattare alle richieste di un pubblico sempre più consapevole ed esigente. Ma cosa c’è dietro una sequenza animata? Quali sono le figure professionali che concorrono nel creare un’animazione? A queste e tante altre domande verranno date risposte...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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«BAD», a Bergamo tre giorni dentro il mondo dell’animazioneClasse 1992, ho vissuto la mia infanzia a cavallo tra analogico e digitale. Tra pixel e carta stampata, il mio obiettivo è quello di scovare punti di dialogo… Dalle grandi storie Disney che ci hanno a ... ecodibergamo.it

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