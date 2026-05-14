Cinema Addiction 2026 | i capolavori italiani e internazionali tornano in sala ingresso gratuito

È iniziata la nuova edizione di Cinema Addiction, il progetto promosso dall’ente regionale dedicato alla promozione cinematografica. La manifestazione prevede la proiezione di film italiani e internazionali in diverse sale di tutta la regione. L’ingresso è gratuito e le proiezioni si svolgono durante tutto il periodo dell’evento. La rassegna include una selezione di capolavori del cinema, che vengono riproposti al pubblico in diverse location, offrendo un’occasione di visione senza costi e accessibile a tutti.

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Al via una nuova edizione di Cinema Addiction, il progetto di Apulia Film Commission promosso assieme alla Regione Puglia, che, tra maggio e luglio 2026, porterà a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e Taranto un programma di proiezioni gratuite dedicato ai grandi classici del cinema italiano ed al cinema contemporaneo internazionale. Come sempre, obiettivo dell’iniziativa è rafforzare il valore della visione collettiva come esperienza culturale ed occasione di confronto, consentendo ad un pubblico sempre più ampio di avere accesso a proiezioni di qualità inedite o difficilmente reperibili in ambito commerciale. Anche per questa edizione.... 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Cinema Addiction 2026: i capolavori italiani e internazionali tornano in sala (ingresso gratuito) ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento UCI Cinemas festeggia l’8 marzo: tre capolavori al femminile tornano in sala a un prezzo specialeIn occasione dell’International Women’s Day, il circuito UCI Cinemas ha deciso di rendere omaggio alla forza, all’identità e alla libertà femminile... Top Gun Day a Roma: i due capolavori tornano al cinemaCosa: Ritorno in sala dei cult cinematografici Top Gun (1986) e Top Gun: Maverick (2022) con formati ad altissima definizione e menù speciali... Temi più discussi: Proiezione gratuita dei grandi classici, la rassegna Cinema addiction farà tappa anche a Brindisi; Torna Cinema Addiction, al via due mesi di cinema gratuito in Puglia; Cinema Addiction 2026: torna in Puglia il cinema gratuito tra classici e contemporaneo; I grandi classici del cinema tornano gratis nelle sale pugliesi. Torna Cinema Addiction, edizione primavera/estate 2026. Al via due mesi di cinema gratuito in Puglia (Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto). rbcasting.com/?p=160220 x.com Cinema Addiction 2026: i capolavori italiani e internazionali tornano in sala (ingresso gratuito)Al via una nuova edizione di Cinema Addiction, il progetto di Apulia Film Commission promosso assieme alla Regione Puglia, che, tra maggio e luglio 2026, porterà a Bari, Brindisi, Foggia, Lecce e ... cinemaserietv.it Cinema Addiction 2026: torna in Puglia il cinema gratuito tra classici e contemporaneoBARI - Al via una nuova edizione di Apulia Film Commission con il progetto Cinema Addiction, promosso insieme alla Regione Puglia. Tra maggio e luglio 2026, l’iniziativa porterà proiezioni gratuite ... giornaledipuglia.com