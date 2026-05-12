A Roma, i fan di cinema avranno l'opportunità di rivedere due film iconici: il primo, uscito nel 1986, e il secondo, del 2022, entrambi proposti in versioni ad alta definizione. La proiezione avverrà in sale che offriranno menu speciali dedicati agli appassionati. La giornata si svolge in occasione del Top Gun Day, celebrando i due lungometraggi che hanno segnato una parte importante della cultura pop.

Cosa: Ritorno in sala dei cult cinematografici Top Gun (1986) e Top Gun: Maverick (2022) con formati ad altissima definizione e menù speciali dedicati ai fan.. Dove e Quando: Presso gli UCI Cinemas di Roma (Parco Leonardo, Porta di Roma, Maximo, Roma Est). Primo capitolo il 13 e 14 maggio 2026; il sequel il 18 e 19 maggio 2026.. Perché: Per celebrare i quarant’anni dall’uscita del primo storico film, vivendo l’adrenalina dei combattimenti aerei sul grande schermo con audio e video potenziati.. Ci sono pellicole che non si limitano a segnare una stagione cinematografica, ma definiscono l’estetica, il linguaggio e l’immaginario di un’intera generazione.🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Top Gun Day a Roma: i due capolavori tornano al cinema

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