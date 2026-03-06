UCI Cinemas festeggia l’8 marzo | tre capolavori al femminile tornano in sala a un prezzo speciale

UCI Cinemas celebra l’8 marzo proponendo una rassegna speciale con tre film diretti da registe femminili. I film saranno proiettati in tutte le sale del circuito a un prezzo ridotto. L’iniziativa si svolge in occasione della Giornata internazionale della donna e mira a mettere in evidenza il lavoro delle registe e il percorso delle protagoniste femminili sul grande schermo.

In occasione dell'International Women's Day, il circuito UCI Cinemas ha deciso di rendere omaggio alla forza, all'identità e alla libertà femminile con una rassegna speciale. Domenica 8 marzo, infatti, in tutte le sale del circuito, torneranno sul grande schermo tre film iconici che hanno segnato le ultime stagioni cinematografiche, tutti diretti da registe d'eccezione. Per l'occasione, è stata prevista una tariffa speciale di 5,90€ per ciascuno dei tre titoli in programma. La selezione di UCI Cinemas propone un viaggio tra generi e stili diversi, ma con un unico filo conduttore: la complessità dell'essere donna oggi e ieri.

UCI Cinemas e l'8 marzo 2026: tre film sulle donne a 5,90 euro in tutte le sale

Gli UCI Cinemas di Firenze celebrano la Giornata internazionale della Donna con tre storie di forza e libertà: l'8 marzo tre grandi film a soli 5,90€

