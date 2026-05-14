Cina-Usa Trump e Xi Jinping al Tempio del cielo
Il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese sono stati fotografati mentre si trovavano al Tempio del Cielo, dove hanno partecipato a una visita culturale. Entrambi sono arrivati e si sono soffermati insieme sul sito, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche durante l’evento. La presenza di entrambi i leader si è verificata nello stesso momento, creando attenzione attorno all'iniziativa. La visita si è svolta in un contesto di incontri ufficiali tra le due nazioni.
Il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping sono arrivati al Tempio del Cielo per una visita culturale. Lo riporta Cnn Il Tempio è un sito patrimonio dell’Unesco e un antico luogo di culto dove un tempo gli imperatori pregavano per un buon raccolto. Risalente all’inizio del XV secolo, questo complesso di edifici storici, immerso in giardini e pineta, simboleggia il rapporto tra la terra e il cielo. Il presidente Usa Donald Trump ha definito “ottimo” il suo colloquio con il leader cinese Xi Jinping. “Un posto magnifico. Incredibile. La Cina è bellissima”, ha aggiunto Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it
Moment! US President Trump, Xi Jinping arrive at Temple of Heaven in Beijing, China
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