Il presidente degli Stati Uniti e il leader cinese sono stati fotografati mentre si trovavano al Tempio del Cielo, dove hanno partecipato a una visita culturale. Entrambi sono arrivati e si sono soffermati insieme sul sito, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche durante l’evento. La presenza di entrambi i leader si è verificata nello stesso momento, creando attenzione attorno all'iniziativa. La visita si è svolta in un contesto di incontri ufficiali tra le due nazioni.

Il presidente Usa Donald Trump e il leader cinese Xi Jinping sono arrivati al Tempio del Cielo per una visita culturale. Lo riporta Cnn Il Tempio è un sito patrimonio dell’Unesco e un antico luogo di culto dove un tempo gli imperatori pregavano per un buon raccolto. Risalente all’inizio del XV secolo, questo complesso di edifici storici, immerso in giardini e pineta, simboleggia il rapporto tra la terra e il cielo. Il presidente Usa Donald Trump ha definito “ottimo” il suo colloquio con il leader cinese Xi Jinping. “Un posto magnifico. Incredibile. La Cina è bellissima”, ha aggiunto Trump. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina-Usa, Trump e Xi Jinping al Tempio del cielo

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Moment! US President Trump, Xi Jinping arrive at Temple of Heaven in Beijing, China

Notizie correlate

Leggi anche: Usa-Cina, Trump a Xi Jinping: "Avremo futuro fantastico insieme"

Cina-Usa, Xi Jinping e Trump alla sfilata della guardia d'onore militareXi Jinping e Donald Trump si incontrano a Pechino per discutere di commercio, ma i colloqui verteranno anche sulla guerra in Iran, sulla tecnologia e...

Temi più discussi: Usa-Cina, Trump: Futuro straordinario insieme. Xi: Siamo partner, non rivali; Trump in Cina, l'entusiasmo da pre-partenza: Non vedo l'ora di essere lì, Xi rispettato da tutti; Cina-Usa, il necessario equilibrio; Donald Trump andrà in Cina portandosi dietro una montagna di problemi (e di debiti).

Xi accoglie Trump: Cina e Usa siano partner per superare ogni rischio x.com

Xi a Trump: Usa-Cina partner, non rivaliGli Usa e la Cina dovrebbero essere partner, non rivali. Lo ha detto il presidente cinese Xi a Trump accogliendolo alla Grande sala del Popolo. Si è detto felice per la visita in un momento in cui ... rainews.it

Trump in Cina da Xi: «Usa-Cina siano partner, non rivali». Il presidente cinese: rischio guerra se Taiwan gestita maleTappeto rosso e trecento bambini in uniforme che sventolavano bandiere americane e cinesi hanno accolto Trump a Pechino, dove il capo della Casa Bianca è sbarcato con una delegazione di ... ilgazzettino.it