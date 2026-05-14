Cina-Usa Xi Jinping e Trump alla sfilata della guardia d' onore militare

Durante una visita a Pechino, il presidente cinese e l'ex presidente statunitense hanno assistito insieme alla sfilata della guardia d’onore militare. I due si sono incontrati per discutere di questioni commerciali, mentre i colloqui si sono estesi anche sulla situazione in Iran, le questioni tecnologiche e Taiwan. La presenza di entrambi all’evento ha attirato l’attenzione dei media internazionali.

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Xi Jinping e Donald Trump si incontrano a Pechino per discutere di commercio, ma i colloqui verteranno anche sulla guerra in Iran, sulla tecnologia e su Taiwan. Trump è arrivato a Pechino nella tarda serata di mercoledì e dovrebbe ripartire venerdì dopo mezzogiorno, al termine di un ultimo incontro privato con Xi. Nelle immagini la sfilata della guardia d’onore militare. Al termine della cerimonia di benvenuto, i due leader si sono recati all’interno della Grande Sala del Popolo per dare inizio ai colloqui bilaterali. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Cina-Usa, Xi Jinping e Trump alla sfilata della guardia d'onore militare ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Usa-Cina, Trump a Xi Jinping: "Avremo futuro fantastico insieme" Usa-Cina, Trump annuncia incontro con Xi Jinping: “Sarà fantastico, è un mio amico”(LaPresse) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha definito “fantastico” il prossimo incontro con il presidente cinese Xi Jinping, in... Temi più discussi: Usa-Cina, Trump: Futuro straordinario insieme. Xi: Siamo partner, non rivali; Trump in Cina, l'entusiasmo da pre-partenza: Non vedo l'ora di essere lì, Xi rispettato da tutti; Trump-Xi, oggi il tycoon in Cina: timori in Asia e occhi puntati su Taiwan; Cina-Usa, il necessario equilibrio. ?????? Il duro avvertimento di Xi Jinping a Donald Trump sulla questione Taiwan: Se non gestita correttamente, potrebbe portare a scontri o addirittura a un conflitto, spingendo le relazioni Cina-USA in una situazione molto pericolosa. Nelle prossi x.com Cina-Usa, Xi Jinping: Legami economici vantaggiosi per tutti e dueIl presidente cinese Xi Jinping ha incontrato a Pechino il presidente degli Stati Uniti Donald Trump per un vertice di alto profilo che dovrebbe includere ... lapresse.it Cina-Usa, l’arrivo di Trump a Pechino e la stretta di mano con Xi JinpingXi Jinping ha inaugurato con una calorosa cerimonia, a Pechino, la visita di Donald Trump. I due leader erano fianco a fianco mentre venivano eseguiti gli ... lapresse.it