La console generale della Repubblica Popolare cinese a Firenze ha pubblicato un articolo in cui afferma che la riunificazione con Taiwan rispecchia la volontà delle due sponde dello Stretto. L’articolo, scritto in italiano e inglese, descrive questa prospettiva come una tendenza epocale. Yin Qi, rappresentante cinese, ha scelto di condividere queste opinioni attraverso Firenze Post, sottolineando l’importanza della questione per il governo cinese. Il testo si concentra sulla posizione ufficiale senza entrare in analisi o commenti.

La Console generale della Repubblica Popolare cinese a Firenze, Yin Qi, torna a scrivere un articolo esclusivo per Firenze Post. Argomento: la riunificazione della Cina con Taiwan dopo l’incontro, a Pechino, del Presidente Xi Jnping con Cheng Li-wun, Presidente del Kuomintang (KMT), il principale partito di opposizione a Taiwan. Questione di assoluto rilievo mondiale, anche alla luce della visita ufficiale del Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in Cina. Firenze Post è particolarmente lieto di ospitare l’articolo della Console Yin Qi e naturalmente si offre come “palestra” per un dibattito aperto, con opinioni a confronto, su una delle questioni fondamentali del nostro tempo. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Cina: la riunificazione con Taiwan è in linea con la volontà delle due sponde dello Stretto. Una tendenza epocale (articolo bilingue)

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Why is China Encircling Taiwan Expert Reveals 3 Reasons | Firstpost PoV | N18G

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