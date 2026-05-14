Cina Ccpit Enorme potenziale da una cooperazione pragmatica con gli Usa
Il Consiglio cinese per la promozione del commercio ha dichiarato che esiste un grande potenziale per una cooperazione pragmatica tra la Cina e gli Stati Uniti. La dichiarazione è stata rilasciata a Pechino e si riferisce alle opportunità di collaborazione tra i due paesi nel settore commerciale. La posizione è stata comunicata in un momento in cui le relazioni tra le due nazioni sono soggette a tensioni e negoziati. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità o sui settori specifici di questa cooperazione.
PECHINO (CINA) (XINHUAITALPRESS) – Il Consiglio cinese per la promozione del commercio internazionale (CCPIT) accoglie con favore i rappresentanti delle imprese statunitensi che accompagnano il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nella sua visita di Stato in Cina dal 13 al 15 maggio, ha dichiarato ieri un portavoce del CCPIT. La Cina e gli Stati Uniti dispongono di ampio margine e di un enorme potenziale per una cooperazione pragmatica, ha affermato il portavoce. Il portavoce ha osservato che, sotto la guida strategica dei due capi di Stato, le comunità imprenditoriali di entrambi i Paesi dovrebbero approfondire ulteriormente gli scambi e la cooperazione, portando nuovi contributi allo sviluppo stabile, sano e sostenibile delle relazioni Cina-USA. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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