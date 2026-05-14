Cina Ccpit Enorme potenziale da una cooperazione pragmatica con gli Usa

Il Consiglio cinese per la promozione del commercio ha dichiarato che esiste un grande potenziale per una cooperazione pragmatica tra la Cina e gli Stati Uniti. La dichiarazione è stata rilasciata a Pechino e si riferisce alle opportunità di collaborazione tra i due paesi nel settore commerciale. La posizione è stata comunicata in un momento in cui le relazioni tra le due nazioni sono soggette a tensioni e negoziati. Nessun dettaglio è stato fornito sulle modalità o sui settori specifici di questa cooperazione.

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