Tanchot su Elphege | Potenziale enorme ma soprattutto una testa già da professionista
Oswald Tanchot ha commentato le caratteristiche di Nesta Elphege, sottolineando il suo potenziale considerevole e la maturità mentale già acquisita. L’ex allenatore, che ha lavorato con il giocatore al Grenoble nella prima parte della stagione 20242025, ha evidenziato come il francese richieda un approccio equilibrato e metodico per sviluppare al meglio le sue qualità. Tanchot ha inoltre evidenziato la presenza di una testa già da professionista.
Nesta Elphege è un giocatore su cui lavorare con equilibrio e metodo. Lo sottolinea Oswald Tanchot, ex tecnico del francese al Grenoble, nella prima parte della stagione 20242025. Tanchot racconta a ParmaToday.it pregi e margini di crescita. “È un giovane con grande potenziale, ma bisogna.🔗 Leggi su Parmatoday.it
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