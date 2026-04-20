Tanchot su Elphege | Potenziale enorme ma soprattutto una testa già da professionista

Oswald Tanchot ha commentato le caratteristiche di Nesta Elphege, sottolineando il suo potenziale considerevole e la maturità mentale già acquisita. L’ex allenatore, che ha lavorato con il giocatore al Grenoble nella prima parte della stagione 20242025, ha evidenziato come il francese richieda un approccio equilibrato e metodico per sviluppare al meglio le sue qualità. Tanchot ha inoltre evidenziato la presenza di una testa già da professionista.