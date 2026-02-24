Iran missili supersonici CM-302 in arrivo dalla Cina | Teheran pronta alla guerra con gli Usa Una possibile svolta

L'Iran ha annunciato l'acquisto di missili supersonici CM-302 dalla Cina, alimentando le tensioni con gli Stati Uniti. La decisione deriva dall'escalation militare nel Golfo Persico, dove Teheran si prepara a rafforzare le proprie capacità difensive. La consegna di queste armi potrebbe cambiare gli equilibri nella regione, aumentando le possibilità di un confronto più acceso. La notizia ha immediatamente attirato l’attenzione internazionale sulle mosse militari dell’Iran.

L'Iran è vicino a firmare un accordo con la Cina per l'acquisto di missili da crociera antinave CM-302 in un momento di forte escalation militare nel Golfo Persico. A riferirlo sono sei fonti informate sui negoziati citate da Reuters. I colloqui tra Teheran e Pechino per l'acquisizione di sistemi missilistici sarebbero iniziati almeno due anni fa ma avrebbero subito un'accelerazione a seguito del rafforzamento navele degli Stati Uniti nella regione. Cosa sono i missili CM-302 L'intesa, come detto, riguarderebbe i missili CM-302, sistemi supersonici con una gittata di circa 290 chilometri, progettati per volare a bassa quota e ad alta velocità così da eludere le difese navali.

