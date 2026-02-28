Malattie rare l’odissea dei bambini italiani | Il diritto alla cura non può dipendere da dove vivi

In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare, pediatri e famiglie italiani segnalano le difficoltà che affrontano i bambini affetti da queste condizioni. La diagnosi, spesso lunga e complessa, rappresenta solo il primo passo in un percorso segnato da ostacoli burocratici e disuguaglianze territoriali. Molti genitori denunciano che il diritto alla cura non dovrebbe dipendere dalla zona di residenza.

In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare del 28 febbraio, pediatri e famiglie lanciano l’allarme: per migliaia di piccoli pazienti, la diagnosi è solo l’inizio di una battaglia contro la burocrazia. Nel 70% dei casi, i sintomi delle malattie rare compaiono nei primi mesi o anni di vita. Ma oggi esiste una terapia specifica per meno del 5% di queste patologie. – Notizie.com L’allarme arriva dalla Società italiana di Pediatria e dalla Federazione Italiana malattie rare, in occasione della Giornata mondiale dedicata al tema. Per migliaia di genitori, scoprire il nome della malattia del proprio figlio è spesso l’inizio di un percorso a ostacoli. 🔗 Leggi su Notizie.com

