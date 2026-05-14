Cimarosa Testa alla guida dell’Istituzione Alta Formazione Musicale

Il Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino ha annunciato la nomina di una nuova figura alla guida dell’Istituzione Alta Formazione Musicale per il triennio accademico in arrivo. La decisione riguarda un incarico di responsabilità che coinvolge la gestione e il coordinamento delle attività didattiche e amministrative del conservatorio. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, che specifica i dettagli dell’incarico e le modalità di nomina.

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