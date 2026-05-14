Cimarosa Testa alla guida dell’Istituzione Alta Formazione Musicale
Il Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa” di Avellino ha annunciato la nomina di una nuova figura alla guida dell’Istituzione Alta Formazione Musicale per il triennio accademico in arrivo. La decisione riguarda un incarico di responsabilità che coinvolge la gestione e il coordinamento delle attività didattiche e amministrative del conservatorio. La comunicazione è stata resa nota attraverso un comunicato ufficiale, che specifica i dettagli dell’incarico e le modalità di nomina.
Tempo di lettura: 4 minuti Conservatorio Statale di Musica “Domenico Cimarosa ” di Avellino definisce la propria governance per il prossimo triennio accademico. In data odierna, con una netta maggioranza pari al 73% delle preferenze, il corpo docente ha eletto il M° Massimo Testa alla guida dell’Istituzione di Alta Formazione Musicale per il periodo 2026-2029. Il passaggio di consegne ufficiale avverrà il 2 novembre 2026. L’ampio consenso espresso dal corpo docente restituisce l’immagine di una comunità accademica viva, coesa e pronta a proseguire, con responsabilità ed entusiasmo, il percorso di crescita e valorizzazione del Conservatorio “Cimarosa”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
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