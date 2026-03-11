Conservatorio Cimarosa conclusa la due giorni dedicata all' alta formazione chitarristica

Il Conservatorio Cimarosa ha appena concluso due giorni di intensi incontri dedicati alla formazione chitarristica, con il Maestro Carlo Marchione come protagonista. L'evento ha visto la partecipazione di studenti e appassionati, che hanno assistito a lezioni, workshop e concerti. Le giornate si sono svolte con un calendario ricco di attività, terminando con i saluti finali e i ringraziamenti del team organizzatore.

"Si conclude con un successo straordinario l'appuntamento con il Maestro Carlo Marchione al "Cimarosa"!Siamo arrivati ai saluti finali di due giornate intense, dedicate alla grande musica e all'alta formazione chitarristica". Partecipazione straordinaria"Vogliamo ringraziare di cuore tutti i.