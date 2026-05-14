Cilento foulard ispirato alla Reggia di Versailles per il Console generale di Francia a Napoli

Nel Cilento, è stato presentato un foulard ispirato alla Reggia di Versailles, realizzato per la rappresentante del governo francese a Napoli. L’oggetto, decorato con motivi che richiamano gli interni e gli arredi del celebre palazzo, è stato mostrato durante un evento ufficiale nella regione. La creazione si inserisce in un progetto di collaborazione tra artisti locali e istituzioni culturali, con l’obiettivo di valorizzare le influenze storiche e artistiche tra Francia e Italia.

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Un foulard nel segno della Reggia di Versailles per la rappresentante del governo francese a Napoli, il Console generale di Francia a Napoli e per il Sud Italia Lise Moutoumalaya che stamane alla presenza anche del Segretario Generale del Corpo Consolare di Napoli Mariano Bruno ha ricevuto dall’imprenditore Ugo Cilento l’ultima creazione della Maison di famiglia dedicata appunto alla storia della Francia quale sinonimo di cultura, storia ed eleganza. Il progetto nasce infatti dall’incontro tra storia, arte decorativa ed eleganza napoletana ed ha quindi dato vita a due creazioni che rendono omaggio alla bellezza e alla grandiosità della Reggia di Versailles ed ai suoi elementi ornamentali più riconoscibili. 🔗 Leggi su Ildenaro.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Louvre, presidente della Reggia di Versailles sarà il nuovo direttore(Adnkronos) – Il presidente della Reggia di Versailles ed ex presidente del Musée d'Orsay fino al 2024, Christophe Leribault, sarà il nuovo direttore... Leggi anche: Louvre, scelto il nuovo direttore: è il presidente della Reggia di Versailles Christophe Leribault