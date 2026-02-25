Louvre presidente della Reggia di Versailles sarà il nuovo direttore

Christophe Leribault, presidente della Reggia di Versailles e ex presidente del Musée d'Orsay fino al 2024, assume il ruolo di nuovo direttore del Museo del Louvre. La sua nomina segue un anno di consultazioni e si basa sulla sua esperienza nella gestione di grandi istituzioni culturali. Leribault ha già avviato incontri con il team del museo e ha visitato diverse esposizioni per prepararsi alla nuova posizione. La sua nomina sarà ufficiale nei prossimi giorni.

(Adnkronos) – Il presidente della Reggia di Versailles ed ex presidente del Musée d'Orsay fino al 2024, Christophe Leribault, sarà il nuovo direttore del Museo del Louvre. E' quanto apprende Bfmtv. Prende il posto di Laurence des Cars, che si è dimessa ieri dopo gli scandali che hanno travolto il museo più visitato al mondo,.