Louvre scelto il nuovo direttore | è il presidente della Reggia di Versailles Christophe Leribault

Lo storico dell’arte Christophe Leribault assumerà la direzione del Louvre. La portavoce del governo francese Maud Bregeon ha annunciato la nomina. Leribault subentra alla direttrice uscente del museo di Parigi Laurence des Cars, che si è dimessa ieri, martedì 24 febbraio. Leribault vanta una comprovata esperienza nella direzione dei musei. Ha gestito un altro luogo simbolo francese di fama mondiale, il Palazzo di Versailles, supervisionando un budget annuale di circa 170 milioni di euro. L’ex palazzo della famiglia reale francese a ovest di Parigi è stato sede degli sport equestri olimpici quando Parigi ha ospitato i giochi estivi nel 2024. Leribault è stato anche direttore del Museo d’Orsay di Parigi dal 2021 al 2024. È stato eletto, dal gennaio 2023, membro dell’Accademia di Belle Arti nel seggio VIII della sezione dei soci liberi, succedendo all fashion designer francese Pierre Cardin. 🔗 Leggi su Lapresse.it

