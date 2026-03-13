In Liguria, il prezzo del bitume è aumentato del 50%, mettendo a rischio l’attività dei cantieri. La filiera edile locale si trova in difficoltà a causa di questa impennata dei costi, che rischia di bloccare diversi lavori in corso. La situazione è legata alle tensioni geopolitiche in Medio Oriente, che hanno influito sui prezzi delle materie prime.

La filiera costruttiva della Liguria si trova ad affrontare una pressione economica diretta derivante dalle tensioni geopolitiche in Medio Oriente. L’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) della regione ha lanciato un segnale d’allarme per i rincari improvvisi sui materiali di base, tra cui il bitume che ha subito un incremento del 50%. Questa situazione impatta direttamente la capacità delle imprese locali di rispettare le scadenze previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Rilancio. L’impatto concreto sulla cantieri liguri. I dati forniti dai rappresentanti del settore evidenziano uno scenario preoccupante dove non solo l’asfalto, ma anche altri elementi fondamentali hanno prezzi salire drasticamente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Liguria: il bitume sale del 50%, i cantieri a rischio blocco

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