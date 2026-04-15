Al via i lavori della Ciclopista dell’Arno nel tratto di Terranuova Bracciolini
Sono iniziati i lavori per completare il tratto della Ciclopista dell’Arno che attraversa il comune di Terranuova Bracciolini. La posa delle strutture e dei percorsi si svolge da oggi, portando avanti un intervento che interesserà le piste ciclabili nella zona. L’intervento riguarda specificamente una porzione del percorso lungo il fiume, con lavori che dureranno diverse settimane.
Arezzo, 15 aprile 2026 – . A seguito della pre-consegna dei lavori avvenuta in data 18 dicembre 2025, sono ufficialmente iniziati gli interventi per la realizzazione del tratto della Ciclopista dell’Arno relativo alla zona del fondovalle del Valdarno Superiore, lungo l’itinerario Levane – Incisa Valdarno. Il progetto prevede la realizzazione di un percorso ciclopedonale che collegherà il Ponte Leonardo a Terranuova Bracciolini, fino alla nuova rotatoria sulla S.R. 69 in località “Le Coste”. Il tracciato si sviluppa tra l’autostrada A1 e il fiume Arno, seguendone il corso per una lunghezza complessiva di circa 2.🔗 Leggi su Lanazione.it
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