Ciclista 38enne muore travolto da una moto davanti al fratello Grave anche il centauro

Un ciclista di 38 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una moto mentre attraversava una strada regionale con il fratello. L’incidente è avvenuto davanti a loro, e il centauro è rimasto gravemente ferito. La dinamica esatta dell’impatto non è ancora chiara, e le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto. Nessun dettaglio sulle condizioni del centauro o su eventuali responsabilità è stato diffuso.

PIANIGA (VENEZIA) - È salito sulla sua bicicletta e, insieme al fratello, ha effettuato la più pericolosa delle manovre: attraversare una strada regionale all’uscita di un sottopasso. Nessuna visibilità, nessuna consapevolezza di chi e come sarebbe uscito da quel tunnel: Muhammad Imran, 38enne pakistano, ha perso la vita così, in una sorta di roulette russa viaria. È stato travolto da una moto ed è stato catapultato a diversi metri di distanza. Anche il motociclista, un 36enne della zona, è ricoverato in condizioni gravi all’Angelo di Mestre. La dinamica L'incidente è successo ieri pomeriggio, poco dopo le 17, a Cazzago di Pianiga. L’uomo lavorava come magazziniere al polo logistico della Despar insieme al fratello.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Ciclista 38enne muore travolto da una moto davanti al fratello. Grave anche il centauro Notizie correlate Tragico scontro moto-bici sulla Provinciale. Muore il centauro, grave il ciclistaPietralunga (Perugia), 23 marzo 2026 – Gravissimo incidente stradale a Pietralunga, in provincia di Perugia, nella frazione di San Biagio; intorno... Leggi anche: Incidente tra bicicletta e moto: morto il ciclista 38enne travolto mentre attraversava la strada Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Ciclista 38enne muore travolto da una moto davanti al fratello. Grave anche il centauro; Incidente tra bicicletta e moto: morto il ciclista 38enne travolto mentre attraversava la strada; Tragedia a Treviso, albero cade nel Botteniga: travolto e ucciso un 38enne; Ciclista si accascia a bordo strada: 49enne stroncato da un infarto. Ciclista 38enne muore travolto da una moto davanti al fratello. Grave anche il centauroPIANIGA (VENEZIA) - È salito sulla sua bicicletta e, insieme al fratello, ha effettuato la più pericolosa delle manovre: attraversare una strada regionale all’uscita di ... ilgazzettino.it 38enne in bici travolto da una moto mentre attraversa: morto sul colpoPIANIGA – Un altro drammatico episodio sulle strade del Veneto. Nel pomeriggio di sabato 18 aprile 2026, a Cazzago di Pianiga, si è verificato un violento scontro tra una bicicletta e una moto, ... nordest24.it Scontro fra moto e bici, perde la vita un ciclista 38enne. E' successo nel Veneziano, in corrispondenza di un sottopasso #ANSA x.com 38enne in bici travolto da una moto mentre attraversa: morto sul colpo - facebook.com facebook