Ciclista 38enne muore travolto da una moto davanti al fratello Grave anche il centauro

Da ilgazzettino.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un ciclista di 38 anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da una moto mentre attraversava una strada regionale con il fratello. L’incidente è avvenuto davanti a loro, e il centauro è rimasto gravemente ferito. La dinamica esatta dell’impatto non è ancora chiara, e le autorità stanno conducendo le indagini per ricostruire l’accaduto. Nessun dettaglio sulle condizioni del centauro o su eventuali responsabilità è stato diffuso.

PIANIGA (VENEZIA) - È salito sulla sua bicicletta e, insieme al fratello, ha effettuato la più pericolosa delle manovre: attraversare una strada regionale all’uscita di un sottopasso. Nessuna visibilità, nessuna consapevolezza di chi e come sarebbe uscito da quel tunnel: Muhammad Imran, 38enne pakistano, ha perso la vita così, in una sorta di roulette russa viaria. È stato travolto da una moto ed è stato catapultato a diversi metri di distanza. Anche il motociclista, un 36enne della zona, è ricoverato in condizioni gravi all’Angelo di Mestre. La dinamica L'incidente è successo ieri pomeriggio, poco dopo le 17, a Cazzago di Pianiga. L’uomo lavorava come magazziniere al polo logistico della Despar insieme al fratello.🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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