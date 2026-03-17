Firenze tragedia al semaforo | ciclista travolto da un camion morto il 78enne Alfredo Ceccarelli

A Firenze, questa mattina, tra viale Gramsci e via Leopardi, un ciclista di 78 anni è stato investito da un camion al semaforo. L’uomo è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare nulla per salvarlo. La polizia ha avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Cosa è successo a Firenze tra viale Gramsci e via Leopardi?. Una mattina come tante, poi l’improvvisa tragedia. A Firenze, all’incrocio tra via Leopardi e viale Gramsci, un incidente ha spezzato la vita di Alfredo Ceccarelli, 78 anni, commercialista molto conosciuto in città. Lo scontro è avvenuto nelle prime ore del 17 marzo e ha coinvolto un camion e una bicicletta. L’impatto si è rivelato fatale: l’uomo è stato soccorso e trasportato in ambulanza, ma è deceduto poco dopo, senza che i sanitari potessero fare nulla per salvarlo. Qual è la dinamica dell’incidente? Cosa è accaduto al semaforo. La ricostruzione è ancora in fase di verifica, ma emergono già i primi elementi. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

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