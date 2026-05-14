Ciclismo Trofeo Bosco Urbano Una sfida nel fango

La 28esima edizione del Trofeo Bosco Urbano, una classica del fuoristrada in Brianza, si è svolta sotto la pioggia e con terreni molto fangosi. I partecipanti più giovani hanno affrontato la gara organizzata dalla Asd Lissone MTB, nel contesto della Città di Lissone, dedicata ai ciclisti in età giovanile. La competizione si è svolta con condizioni meteorologiche avverse, senza che ciò impedisse lo svolgimento delle prove.

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La pioggia e il fango non hanno fermato i Giovanissimi impegnati nella 28esima edizione del Trofeo Bosco Urbano–Città di Lissone-Memorial Conca e Casati, appuntamento classico del fuoristrada brianzolo organizzato dalla Asd Lissone MTB. Nonostante le condizioni difficili, la manifestazione ha regalato intensità ed entusiasmo, con i piccoli biker capaci di interpretare al meglio un percorso reso insidioso dal maltempo. A livello agonistico si sono messi in grande evidenza i portacolori della KTM Academy Le Marmotte, capaci di conquistare tre vittorie con Giorgio Mazzucotelli (G3), Emma e Marta Daffiini. Bene anche la formazione veronese Barbieri, che ha chiuso la giornata con due successi grazie agli spunti decisivi di Ludovico Bertagna e Kevin Bria Berter.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ciclismo. Trofeo Bosco Urbano. Una sfida nel fango ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ciclismo, Coltano Grube profeta in patria. Nel Trofeo Taverna del Grillo sul ciclodromoNel trentunesimo Trofeo Taverna del Grillo sulla bella pista del ciclodromo di Coltano lunga 1. Studenti ridipingono panchine gialle contro il bullismo nel bosco urbano di TarquiniaStudenti ridipingono panchine gialle contro bullismo e piantano una pianta nel bosco urbano di Tarquinia. Argomenti più discussi: MTB. Entusiasmo e sfide nel fango di Lissone per il Trofeo Bosco Urbano-Memorial Conca e Casati; Lissone MTTB cala un poker di campioni. Ciclismo. Trofeo Bosco Urbano. Una sfida nel fangoLa pioggia e il fango non hanno fermato i Giovanissimi impegnati nella 28esima edizione del Trofeo Bosco Urbano–Città di ... msn.com Trofeo Bosco Urbano Vince Enea LonghinSpettacolo al 25simo Trofeo Bosco Urbano città di Lissone-Memorial Paolo Casati di mountain bike per Giovanissimi organizzato dalla Lissone Mtb. Grande dominio dei giovani valtellinesi, in campo ... ilgiorno.it