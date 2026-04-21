Studenti ridipingono panchine gialle contro il bullismo nel bosco urbano di Tarquinia

In un’azione che unisce creatività e impegno civico, alcuni studenti hanno deciso di ridipingere le panchine gialle presenti nel bosco urbano di Tarquinia, simbolo di lotta contro il bullismo. Contestualmente, hanno piantato una pianta nel parco, contribuendo così a migliorare lo spazio pubblico e a diffondere il messaggio di solidarietà e rispetto tra i giovani. L’intervento ha coinvolto più di una panchina e ha visto la partecipazione diretta degli studenti.

Studenti ridipingono panchine gialle contro bullismo e piantano una pianta nel bosco urbano di Tarquinia. La mattinata all'insegna dell'impegno civico si è svolta il 15 aprile e ha coinvolto una rappresentanza degli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado dell'Ic.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Garbagnate, la Polizia di Stato incontra gli studenti contro il bullismoUn nuovo tentativo di raggiro informatico sta circolando massicciamente nelle caselle di posta elettronica dei… Monopattini elettrici: dal 16 maggio... L'istituto comprensivo “Mario Bosco” di Lanciano contro bullismo e cyberbullismoL’istituto comprensivo “Mario Bosco”, con il patrocinio del Comune di Lanciano, organizza lunedì 9 febbraio la “Manifestazione di sensibilizzazione...