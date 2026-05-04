Prima della partenza del Gran Premio Industrie del Marmo, si terrà una cerimonia in memoria di Franco Ballerini, ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo. La gara si svolgerà con 176 partecipanti, coinvolgendo vari team e atleti provenienti da diverse regioni. L’evento prevede un percorso impegnativo, con diverse tappe che metteranno alla prova le capacità dei ciclisti. La cerimonia commemorativa si svolgerà nel rispetto della tradizione, nel punto di partenza della corsa.

Prima della partenza ci sarà una cerimonia in ricordo di Franco Ballerini, l’ex commissario tecnico della nazionale di ciclismo. Sarà una lunga giornata quella che la ’Fausto Coppi’ sta preparando per domenica, quando sulle strade si correrà la 37esima edizione del Gran premio Industrie del marmo, la gara internazionale under 23, organizzata dalla società del presidente Andrea Borghini in collaborazione con le province di Massa-Carrara e La Spezia, i comuni di Carrara e Luni, la Fondazione CrC, la Federazione Ciclistica Italiana, Anas e il Fiorino di Mario Rossi. La corsa partirà alle 13.30 da piazza Menconi a Marina di Carrara, ma alle 10...🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - In 176 per il Gran premio industrie del marmo

Notizie correlate

Ciclismo Boom d’iscrizioni per la gara internazionale Under 23. Novità nel percorso: cinque Gp della Montagna ma tutti a Ortonovo. E’ iniziato il conto alla rovescia per il ’Gran premio Industrie del Marmo’Il pieno di iscrizioni, corridori interessanti da tenere d’occhio, squadre di primo piano, la presenza del ct della nazionale italiana di ciclismo...

Attorno al Gran Premio Gran Premio di Bari 2026ATTORNO AL GRAN PREMIO DI BARI: Tutti gli eventi collaterali 23-26 Aprile Dal 23 al 26 aprile in occasione del Gran Premio di Bari la città ospita un...

Contenuti utili per approfondire

Si parla di: In 176 per il Gran premio industrie del marmo; Ciclismo Boom d’iscrizioni per la gara internazionale Under 23. Novità nel percorso: cinque Gp della Montagna ma tutti a Ortonovo. E’ iniziato il conto alla rovescia per il ’Gran premio Industrie del Marmo’.