Ciclismo il Gran Premio di Pontedera festeggia il decennale

Sabato 16 maggio si svolgerà a Pontedera il Gran Premio Città di Pontedera, una gara nazionale dedicata a ciclisti dilettanti élite e under 23. Questa edizione celebra il decennale della manifestazione, che ha visto partecipare numerosi atleti nel corso degli anni. La corsa si terrà nelle strade della città e rappresenta un appuntamento importante nel calendario ciclistico nazionale per le categorie giovanili. L’evento è arrivato alla sua decima edizione, rafforzando la tradizione locale nel settore.

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Pontedera, 14 maggio 2026 - Traguardo “speciale” sabato 16 maggio per il Gran Premio Città di Pontedera, la gara nazionale per dilettanti élite e under 23. Sarà infatti l’edizione del decennale per la corsa organizzata dalla U.S. Juventus Lari sotto la guida del presidente Antonio Giuntini e del direttore organizzativo della manifestazione Mauro Sardelli, l’apporto e la collaborazione del Comune di Pontedera, il lavoro di numerosi volontari. Ed anche in questa occasione sarà grande successo per la gara in quanto sono 177 gli atleti iscritti. Come al solito il luogo di ritrovo sarà il Centro Sportivo Bellaria Cappuccini mentre partenza ed arrivo saranno su via A. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ciclismo, il Gran Premio di Pontedera festeggia il decennale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Torna il Gran Premio Pontedera 166 chilometri tra salite e circuitoTraguardo "speciale" sabato prossimo 16 maggio per il Gran Premio Città di Pontedera, la gara nazionale per dilettanti élite e under 23. Evento. Ciclismo e tradizioni. Domenica 19 torna il ‘Gran Premio Pretola’Pretola rinnova l’appuntamento con la storia sportiva e le tradizioni: domenica 19 aprile si terrà la settantunesima edizione del ‘Gran Premio... Temi più discussi: Ciclismo, domenica il grande evento con il Gp Industrie del Marmo; Nel Lazio rinasce il grande ciclismo: il 19 settembre il Gran Premio per ciclisti professionisti; Il Gran Premio Ucat 2026 a Filippo Zanesi; Alla sala stampa della Camera la presentazione del Gran Premio del Lazio di ciclismo -. Gran Premio del Lazio 2026 è stato presentato ufficialmente, prendendo l’eredità del Giro del Lazio. La corsa, in programma il 19 settembre, vedrà coinvolte Roma e Fiuggi e punta a valorizzare il ciclismo laziale con un percorso suggestivo e una cornice … x.com Ciclismo, il Gran Premio di Pontedera festeggia il decennalePontedera, 14 maggio 2026 - Traguardo speciale sabato 16 maggio per il Gran Premio Città di Pontedera, la gara nazionale per dilettanti élite e under 23. Sarà infatti l’edizione del decennale per la ... lanazione.it Nel Lazio rinasce il grande ciclismo: il 19 settembre il Gran Premio per ciclisti professionistiPresentato il progetto che segna una vera e propria rinascita dello sport professionistico professionistico sul territorio ... corrieredellosport.it