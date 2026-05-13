Sabato 16 maggio si svolgerà il Gran Premio Città di Pontedera, una gara ciclistica nazionale riservata a dilettanti élite e under 23. La competizione si snoderà su un percorso di 166 chilometri, caratterizzato da salite e un circuito cittadino. La prova rappresenta un appuntamento tradizionale per il ciclismo amatoriale nella zona, attirando partecipanti e appassionati.

Traguardo "speciale" sabato prossimo 16 maggio per il Gran Premio Città di Pontedera, la gara nazionale per dilettanti élite e under 23. Sarà infatti l’edizione del decennale per la corsa organizzata dalla U.S. Juventus Lari sotto la guida del presidente Antonio Giuntini e del direttore organizzativo della manifestazione Mauro Sardelli, l’apporto e la collaborazione del Comune di Pontedera, il lavoro di numerosi volontari. Ed anche in questa occasione sarà grande successo per la gara in quanto sono 185 gli atleti iscritti. Come al solito il luogo di ritrovo sarà il Centro Sportivo Bellaria Cappuccini mentre partenza ed arrivo saranno su via A.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Torna il Gran Premio Pontedera 166 chilometri tra salite e circuito

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Il Gran Premio d'Italia torna al circuito MiravalleDa tempo si parla del ritorno nel calendario iridato del motocross di una pista storica del panorama italiano, negli anni teatro di competizioni...

Leggi anche: MotoGp, circuito allagato per il maltempo, a rischio il Gran Premio in Brasile

Si parla di: Torna il Gran Premio Pontedera 166 chilometri tra salite e circuito; Gialli dell’Hopplà vince il 37° GP industrie del marmo.

PONTEDERA CELEBRA IL DECENNALE DEL SUO GP CON 185 CICLISTI IN GARASabato 16 maggio il Gran Premio Città di Pontedera: 166 km di spettacolo con i migliori dilettanti élite e under 23 ... tuttobiciweb.it