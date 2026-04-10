Evento Ciclismo e tradizioni Domenica 19 torna il ‘Gran Premio Pretola’

Domenica 19 aprile si svolgerà la settantunesima edizione del ‘Gran Premio Pretola’, una tradizione nel mondo del ciclismo locale. L’evento, riservato alle categorie Elite e Under 23, è valido per il campionato regionale umbro. La corsa si tiene ogni anno per celebrare la storia sportiva della zona, attirando atleti provenienti da diverse regioni. La manifestazione rappresenta un punto fermo nel calendario delle competizioni ciclistiche della zona.

Pretola rinnova l’appuntamento con la storia sportiva e le tradizioni: domenica 19 aprile si terrà la settantunesima edizione del ‘ Gran Premio Pretola ’, evento riservato alle categorie Elite e Under 23 e valido per il campionato regionale umbro. L’organizzazione fa capo alla ASD Tevere, società sportiva in pista sin dalla prima edizione datata 1952. Il Gran Premio Pretola si svilupperà in un percorso totale di 142 chilometri, come ha spiegato il direttore di corsa Lisa Zappacenere, attraverso sei giri che toccheranno diverse frazioni del comune di Perugia, tra cui Ponte Valleceppi, Ponte Felcino, Civitella d’Arna, Lidarno, Sant’Egidio e fino al quartiere di Monteluce. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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