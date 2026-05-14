La tappa del Giro partita da Praia a Mare e conclusasi a Potenza è stata contraddistinta dalla pioggia che ha accompagnato tutto il percorso. Lo spagnolo Arrieta ha subito due cadute, una delle quali durante la frazione. Il 21enne modenese Luca Paletti ha concluso la tappa in posizione tredicesima, in una giornata caratterizzata da una vittoria rocambolesca.

La pioggia ha caratterizzato tutta la tappa partita da Praia a Mare con arrivo a Potenza: vittoria rocambolesca e due cadute dello spagnolo Arrieta, una frazione che ha visto protagonista il 21enne modenese Luca Paletti (foto). Il portacolori del team Bardiani aveva tentato di entrare senza fortuna nella prima fuga appena abbassata la bandierina a scacchi. Partita la fuga nella quale era riuscito ad entrare il suo compagno di squadra il romagnolo Emanuele Tarozzi è rimasto nel gruppo dei migliori sulla salita Monte Grande di Viggiano nonostante il grande ritmo imposto dalla Red Bull nella prima parte quando il gruppo maglia rosa si era ridotto notevolmente.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ciclismo. Giro, tappa a Potenza. Paletti è tredicesimo

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