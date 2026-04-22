ciclismo la seconda tappa tour of the alps aleotti tredicesimo

Nella seconda tappa del Tour of the Alps, il ciclista finalese Giovanni Aleotti ha terminato la gara in 13ª posizione. La giornata ha visto anche la vittoria di Giulio Pellizzari, che ha ottenuto il suo primo risultato in Italia con il team Red Bull. La corsa continua con altri traguardi e classifiche che si aggiornano di tappa in tappa.

Il finalese Giovanni Aleotti ha concluso 13° nella seconda tappa del Tour of the Alps completando il capolavoro della Red Bull con la prima vittoria in Italia di Giulio Pellizzari. Il marchigiano ha coronato alla perfezione il lavoro della Red Bull nella prima parte, prima della salita di Val Martello poi proseguito da Lorenzo Finn ed infine con Aleksander Vlaslov rientrato proprio ai 400 metri dall’arrivo sul gruppetto dei migliori e favorendo lo scatto di Pellizzari. Aleotti nonostante il lavoro per annullare la fuga che ha caratterizzato la tappa con la 13esima piazza ha completato il successo del Team Red Bull Bora nella classifica a squadre oltre alla conquista delle maglie di leader e Giovani di Giulio Pellizzari.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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