Luca Paletti ha concluso il 87° Giro dell’Appennino in settima posizione. Dopo aver partecipato al Tour of the Alps, dove ha ottenuto un piazzamento vicino al podio, il ciclista ha preso parte alla gara italiana. La corsa si è svolta lungo le strade dell’Appennino, coinvolgendo numerosi atleti professionisti. La stagione di Paletti continua con questa prestazione, che si aggiunge alle sue recenti partecipazioni in corse di livello internazionale.

Luca Paletti dopo aver sfiorato il podio al Tour of the Alps ha colto la settima piazza nell’87° Giro dell’Appennino. La classica ligure che vanta un albo d’oro prestigioso ha preso il via da Novi Ligure e si è conclusa a Genova al termine dei 196 chilometri impegnativi con la Madonna della Guardia sulla quale si è involato il terzetto formato da Crescioli, Pesenti e Pozzovivo che sono saliti nell’ordine sul podio. Nel gruppo degli inseguitori Paletti conquistava il 7° posto assoluto e migliore dei Giovani. Con il piazzamento colto sul traguardo di Genova il portacolori del Team Bardiani Csf Vf Group ha consolidato la sua maglia bianca di leader del Trofeo delle Regioni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciclismo. Giro dell’Appennino, Paletti chiude settimo

Notizie correlate

Ciclismo femminile, Silvia Persico vince il Giro dell’Appennino. Settima Monica Trinca ColonelIl Giro dell’Appennino 2026 di ciclismo femminile, corsa facente parte del circuito della Coppa Italia delle Regioni, con partenza da Novi Ligure ed...

Ciclismo. Gariboldi chiude in Belgio. Sono due ottime prove. Paletti brilla in SpagnaL’Ale Bici Colnago Team Modena ha chiuso alla grande la stagione del ciclocross con due ottime prestazioni di Rebecca Gariboldi in Belgio mentre Luca...

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Giro dell’Appennino, trionfo di Crescioli a Genova: primo successo da professionista; Giro dell’Appennino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Percorso per corridori completi; Giro dell’Appennino 2026, la startlist definitiva; GIRO DELL'APPENNINO. GENOVA ACCOGLIE LA SUA CLASSICA.

Giro dell’Appennino 2026 oggi in tv: orari, percorso, favoriti. Percorso per corridori completiSi apre oggi l'edizione numero 87 del Giro dell'Appennino. La classica italiana cambia nuovamente collocazione e verrà disputata nella giornata di ... oasport.it

LIVE Giro dell’Appennino 2026 in DIRETTA: Crescioli la spunta su Pesenti e l’eterno PozzovivoCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16:24 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale del Giro dell'Appennino 2026. Grazie per aver seguito ... oasport.it

Che carine #Ciclismo #Cycling x.com

L'ora del Ciclismo. Txsh & Avila · Power. NEXT GEN SPEED Eleonora Lombardi takes the Esordienti win Big talent. Big future. #mountainbike #mtb #IBC2026 #cycling #italiabikecup #ciclismo - facebook.com facebook