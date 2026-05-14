Jonathan Ciabuschi, attaccante arrivato a fine gennaio, ha commentato i risultati della sua stagione alla Maceratese, sottolineando che in 12 partite ha segnato sei gol. Il giocatore ha dichiarato di aver preferito parlare dopo aver dimostrato sul campo il suo rendimento, e ha attribuito parte del successo alla determinazione della squadra, evidenziando anche alcune difficoltà legate all’inesperienza del gruppo.

L’attaccante Jonathan Ciabuschi preferisce parlare dopo averlo fatto sul campo. "I numeri – dice la punta arrivata a fine gennaio – non mentono: in 12 gare ho segnato 6 gol contribuendo alla salvezza, era quello che mi interessava di più. La squadra era giovane, con tanti debuttanti e molti erano abituati in Eccellenza a lottare per il vertice, invece è un altro paio di maniche quando devi salvarti". Ciabuschi, pensava che la Maceratese avesse le potenzialità per fare meglio? "All’andata la squadra ha fatto 23 punti e nel ritorno 15. Nella seconda parte della stagione devi fare punti o per centrare i playoff o per salvarti in serie D, specie nel girone F.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ciabuschi, il bomber della Maceratese: "Pagata l’inesperienza della squadra"

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