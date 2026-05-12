Il direttore sportivo La salvezza della Maceratese? Sempre creduto nel traguardo

Il direttore sportivo ha dichiarato di non aver mai dubitato che la squadra avrebbe evitato i playout, esprimendo fiducia nella possibilità di raggiungere la salvezza. Ha spiegato di aver sempre creduto che il team avrebbe concluso la stagione in modo positivo, senza dover affrontare ulteriori sfide nelle partite di spareggio. La sua opinione si basa su un ottimismo costante durante tutto il campionato.

"Non ho mai avuto paura che la Maceratese potesse essere invischiata nei playout". Il direttore sportivo Nicolò De Cesare dice di essere sempre stato ottimista che alla fine la squadra avrebbe tagliato il traguardo della salvezza senza passare attraverso i playout. "Questa certezza – spiega – si fonda sul valore della rosa, sulla convinzione di potercela giocare contro chiunque". Però la Maceratese ha chiuso il cammino con 18 sconfitte, un numero elevato. "Vero, però abbiamo vinto 11 volte e sarebbe bastato poco perché quei passi falsi potessero essere pareggi che ci avrebbero permesso di raggiungere prima una posizione di maggior tranquillità".🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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