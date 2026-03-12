L’under 19 della Maceratese ha affrontato le promesse del girone F di serie D in un allenamento congiunto disputato all’Helvia Recina - Pino Brizi, attirando l’attenzione di diversi addetti ai lavori presenti sul campo. La partita ha visto i giovani calciatori sfidarsi in un contesto amichevole, senza alcun risultato ufficiale. La sfida si è svolta nel rispetto delle norme e con un ritmo elevato.

L’ under 19 della Maceratese e le promesse del girone F di serie D hanno disputato un allenamento congiunto che ha richiamato tanti addetti ai lavori all’ Helvia Recina - Pino Brizi. Si sono effettuati tre tempi di 30 minuti ciascuno, alla fine ha vinto 1-2 la selezione under 19 di serie D per quanto successo nel primo tempo. La Maceratese passa in vantaggio al 7’ con Tombolini, bravo a ribadire in rete sugli sviluppi di un angolo. La Rappresentativa ribalta il risultato con le reti di Bucari (Vigor Senigallia), a segno in mischia ancora da corner, e Cenci (Sammaurese), autore del 2-1 su un cross dal fondo deviato in rete. Gli altri due tempi sono finiti 0-0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

L'under 19 della Maceratese in campo. Sfida contro la meglio gioventù della D

