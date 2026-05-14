Durante i litigi di coppia, spesso vengono pronunciate parole dure e offensive che possono danneggiare il rapporto. In questi momenti, le parole usate possono includere insulti o paragoni offensivi, creando tensioni e rischi per la stabilità della relazione. È importante ricordare che certi termini non devono mai essere rivolti alla persona amata, poiché possono mettere a rischio la convivenza e l’esistenza stessa della coppia.

L a coppia soffre per l’uso di parole affilate. Quando io e il mio partner litighiamo vengono fuori offese di ogni genere. Non di rado mi paragona alla sua ex, talvolta alla madre, altre volte non mi fa sentire abbastanza perché mi invita a farmi da parte e a lasciare a lui il campo. A volte mi lascio scivolare tutto addosso, altre volte mi investe un mare di tristezza. Cosa posso fare? Mara Cos’è la “April Theory”? E perché ad aprile le coppie scoppiano? X Leggi anche › Intimate touch: perché il contatto fisico (anche non sessuale) è fondamentale nella coppia Risponde la Dottoressa Marinella Cozzolino. Marinella Cozzolino è psicoterapeuta e sessuologa clinica.🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Ci sono parole che non dovrebbero mai essere rivolte alla persona amata. Mai sminuirla o fare paragoni offensivi. A rischio c’è la stessa esistenza della coppia

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