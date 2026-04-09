Pino Insegno | Ho pagato 70 mila euro per un’auto mai arrivata mi ha truffato una persona che conoscevo Non navigo nell’oro come qualcuno può pensare ci sono rimasto male sporco deluso
Pino Insegno ha dichiarato di aver perso 70 mila euro in seguito a una truffa legata all’acquisto di un’auto. L’attore ha spiegato di conoscere la persona responsabile e di aver pagato questa somma per un veicolo che però non è mai stato consegnato. Insegno ha anche riferito di aver subito un furto di denaro e di sentirsi deluso dalla situazione, precisando di non avere grandi disponibilità economiche.
“ Mi hanno rubato 70 mila euro “, racconta Pino Insegno a “ La Volta Buona “. Una vicenda che risale al 2009 quando il conduttore di “ Reazione a Catena ” decise di affidarsi a un suo conoscente per dare in permuta la sua auto e comprarne una nuova: “Dovevo comprare una macchina nuova, lui faceva parte di un’associazione in cui aiutavamo i bambini per cui era una persona fidata. Vendeva macchine, doveva prenderla a me e ad altre persone, doveva andare a Livorno, gli ho dato non solo quei soldi ma anche la mia macchina da vendere. Non l’ho più visto”, spiega nel salotto di Caterina Balivo. “La macchina è tornata, c’è stata una denuncia penale vinta in primo grado ma poi andata in prescrizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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