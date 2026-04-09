Pino Insegno ha dichiarato di aver perso 70 mila euro in seguito a una truffa legata all’acquisto di un’auto. L’attore ha spiegato di conoscere la persona responsabile e di aver pagato questa somma per un veicolo che però non è mai stato consegnato. Insegno ha anche riferito di aver subito un furto di denaro e di sentirsi deluso dalla situazione, precisando di non avere grandi disponibilità economiche.

“ Mi hanno rubato 70 mila euro “, racconta Pino Insegno a “ La Volta Buona “. Una vicenda che risale al 2009 quando il conduttore di “ Reazione a Catena ” decise di affidarsi a un suo conoscente per dare in permuta la sua auto e comprarne una nuova: “Dovevo comprare una macchina nuova, lui faceva parte di un’associazione in cui aiutavamo i bambini per cui era una persona fidata. Vendeva macchine, doveva prenderla a me e ad altre persone, doveva andare a Livorno, gli ho dato non solo quei soldi ma anche la mia macchina da vendere. Non l’ho più visto”, spiega nel salotto di Caterina Balivo. “La macchina è tornata, c’è stata una denuncia penale vinta in primo grado ma poi andata in prescrizione. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Pino Insegno: “Ho pagato 70 mila euro per un’auto mai arrivata, mi ha truffato una persona che conoscevo. Non navigo nell’oro come qualcuno può pensare, ci sono rimasto male, sporco, deluso”

Chi sono i figli di Pino Insegno e cosa fanno nella vita: “Ci rimango male quando mi scambiano per il nonno di mio figlio”Con la prima moglie Roberta Lanfranchi, Pino Insegno ha avuto due figli: Francesco nato nel 1998 e Matteo nel 2003.

Mauro attacca Chivu: «E’ la persona che mi ha deluso tantissimo. Mi aspettavo delle dichiarazioni diverse da parte sua»Calciomercato Juve, Moretto sicuro: «In estate ci saranno investimenti importanti.

Pino Insegno, maxi truffa da 70mila euro: Tradito una persona fidataA La Volta Buona, Pino Insegno ha raccontato la maxi truffa da 70mila euro subita e il tradimento di una persona fidata. donnaglamour.it

Pino Insegno: Truffato per 70 mila euro, colpa di un’auto nuova | Come una violenza, un tradimento…Pino Insegno truffato per migliaia di euro, il racconto a La Volta Buona: Dovevo acquistare una nuova auto e…. ilsussidiario.net