Isabelle Huppert | Sul set mi sono trasformata tante volte ma non ho mai rinunciato a essere me stessa

Tra il 2009 e il 2010 in Francia si è verificato uno scandalo pubblico legato a un caso di eredità e donazioni. L’ereditiera di un importante marchio di cosmetici è stata citata in giudizio dalla propria figlia, con l’accusa di aver donato una somma significativa a un fotografo. La vicenda ha attirato l’attenzione dei media e ha coinvolto questioni legate a patrimoni ingenti e decisioni di beneficenza.

Roma – Fu uno scandalo clamoroso che tenne banco in Francia tra il 2009 e il 2010. Al centro dell’affaire Bettencourt, l’ereditiera del celebre marchio L’Oréal, trascinata in tribunale dalla figlia per avere donato uno dei suoi 40 miliardi al giovane fotografo François-Marie Banier. Brillante e sfrontato, era riuscito a insinuarsi nella vita di Liliane Bettencourt, in quell’esistenza dorata ma a cui mancava qualcosa. “Con lui scopre la gioia di vivere”, dice Isabelle Huppert, che la interpreta, con il nome di Marianne, nel film ispirato a quella vicenda. Scritto e diretto dal regista francese Thierry Klifa, La donna più ricca del mondo, dal 16 aprile nelle sale, ha aperto la sedicesima edizione di Rendez-Vous, rassegna delle migliori, recenti opere d’oltralpe. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Isabelle Huppert: “Sul set mi sono trasformata tante volte ma non ho mai rinunciato a essere me stessa” Laura Pausini torna sul caso Grignani: “Gli ho scritto tante volte ma non risponde”A poche ore dall’uscita del nuovo album, Io canto 2, Laura Pausini replica per la prima volta alla polemica su Gianluca Grignani. Franceska Nuredini: "Con Elodie sul palco mi sono sentita libera di essere me stessa"Franceska Nuredini è una ballerina di 23 anni che da diverso tempo lavora nelle compagnie che affiancano i cantanti durante i loro tour, rendendo... Temi più discussi: Rendez-Vous 2026, da Isabelle Huppert a Louis Garrel; Isabelle Huppert star del Rendez-Vous, festival Nuovo Cinema Francese; La donna più ricca del mondo: la giornata indaffarata di Isabelle Huppert nella clip esclusiva; Isabelle Huppert nello scandalo de La donna più ricca del mondo. Isabelle Huppert: Sul set mi sono trasformata tante volte ma non ho mai rinunciato a essere me stessaRoma – Fu uno scandalo clamoroso che tenne banco in Francia tra il 2009 e il 2010. Al centro dell’affaire Bettencourt, l’ereditiera del celebre marchio L’Oréal, trascinata in tribunale dalla figlia ... quotidiano.net La donna più ricca del mondo: la giornata indaffarata di Isabelle Huppert nella clip esclusivaAl cinema dal 16 aprile con Europictures, la pellicola ispirata all'affaire Bettencourt si svela in una clip esclusiva che mostra la giornata folle della ricca Isabelle Huppert. movieplayer.it Attrice camaleontica e magnetica, Isabelle Huppert incarna lo sguardo di un’intera generazione di autori, attraversando con naturalezza passato, presente e futuro del cinema francese. Oltre 150 film e decine di ruoli memorabili, da "Elle" a "La pianista", da "8 - facebook.com facebook Ieri sera si è svolta a Palazzo Farnese la serata di apertura del Festival di Nuovo Cinema Francese #RendezVous alla presenza di Isabelle Huppert, ospite d’onore di questa XVI° edizione. ©federico.carnevale x.com